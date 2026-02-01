ಬಜೆಟ್‌ 2026: ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಅಂಶಗಳಿವು

<p>ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರಬಜೆಟ್ 2026–27 ಮಂಡಿಸಲು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸಂಸತ್ ಭವನದತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಶೇ 49ರಿಂದ ಶೇ 51ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. 2026–27ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಡಿಪಿಯ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಶೇ 4.2ರಷ್ಟು ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಾಲವು ₹16 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ₹16.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೀರ್ಘಾವದಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೆಕ್ಷನ್ 87ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. </p><p>₹12ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ₹60ಸಾವಿರವರೆಗೂ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು</p>.<p>ಬಜೆಟ್ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ₹75 ಸಾವಿರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ₹1ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಫ್ತು-ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇಶೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2026-27ರ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2021ರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಪಾಲು ಶೇ 2.5ರಿಂದ ಶೇ 3.1ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇದರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಷೇರು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದರೂ ಅದು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ.</p>.<p>ದೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲದ ಮೇಲೂ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>