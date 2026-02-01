ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homebusinessbudget
ಬಜೆಟ್‌ 2026: ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಅಂಶಗಳಿವು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
Introduction
1

ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ

ಸಾಲ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

–ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

2

ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ

ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ

3

ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ವೆಚ್ಚ

ಸೇನೆ

– ‍ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

4

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ ಡಿಡಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ

(ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

5

ಆಮದು ಸುಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆ

6

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹೂಡಿಕೆ

ಹೂಡಿಕೆ

(ಐಸ್ಟೋಕ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ)

7

ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ

8

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ

ಜಿಡಿಪಿ
9

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

10

ಭಾರತದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಗಮನ

ಹಣ

Budget ExpectationsNirmala SitaramanNirmala SeetharamanUnion Budget-2026
