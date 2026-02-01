<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ‘ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಂ’ (ಪಿಐಎಸ್) ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 2025ರಲ್ಲಿ ₹1,900 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ₹400 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಿಐಎಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಡೀ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅನಿವಾಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ 10 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>