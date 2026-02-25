<p>ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹42,500 ಕೋಟಿ ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಐಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ.<p>ಎಲ್ಐಸಿಯ ಐಟಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹26,510 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. </p><p>2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ₹17.83 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ 12.43ರಷ್ಟು ( ₹2.17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಅನ್ನು ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 24 ರ 5ನೇ ದಿನದಂದು ನಿಫ್ಟಿಯ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸತತ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 21 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು 2008ರ ನಂತರ ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ 'ಕ್ಲಾಡ್ ಎಐ' ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೂಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>