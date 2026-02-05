<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇ 55ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ₹6,630 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ, ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕಗಳು, ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹11,787 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. </p>.<p class="bodytext">ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹53,982 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ₹45,129 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 19.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p class="bodytext">ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 41.38 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 17.93 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಕಂಪನಿ ಪಡೆಯುವ ವರಮಾನದ ಮೊತ್ತವು ₹259ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>