ಅಮೆಜಾನ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50,000 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 50,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌–19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್‌ ವಲಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೀಗ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. 'ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ತಲುಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್‌ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಖಿಲ್‌ ಸಕ್ಸೇನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವಷ್ಟು ಜನರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳ ಡೆಲಿವೆರಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

We believe we have a role to provide critical service to the community as we continue to fight the pandemic, while prioritizing safety of our associates. To meet customer needs we are creating close to 50,000 seasonal roles across our operations network.https://t.co/1HujHc4xFp pic.twitter.com/m23dEA80ii

