ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದ ಆ್ಯಪಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಐಫೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2.7 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ₹235 ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹6.3 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರವು ಶೇ 4.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ₹31.57 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ, ಕಾರು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ₹1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದಾಟಲಿದೆ.</p>.<p>ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬಸಿ ಸಮೂಹದ ಎಂಬಸಿ ಜೆನಿತ್ನಲ್ಲಿನ 5ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ 13ನೇ ಮಹಡಿವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಕಳಿಸಿದ ಇ–ಮೇಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸದಂತೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಆ್ಯಪಲ್ ಈ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>