ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್‌ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಳಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಪಲ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಳಿಗೆ. </p>.<p>ಈ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>