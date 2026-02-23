<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ) ಏರ್ಟೆಲ್ ಮನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತೊಡಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಿಸಲು ಏರ್ಟೆಲ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಏರ್ಟೆಲ್ ಮನಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ₹9,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಮನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಫೆಬ್ರುವರಿ 13ರಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>