ಇ.ವಿ. ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ (ಇ.ವಿ) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಪುನರ್ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ 21 ಅಂಕಿಗಳ ‘ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ’ (ಬಿಪಿಎಎನ್) ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಬಿಪಿಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಆಗದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರಡು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಬಿಪಿಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅದರ ಬಳಕೆ, ಪುನರ್ಬಳಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>