100 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ

ಚೆನ್ನೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಐಟಿ–ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ 100 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 100 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ‘ಐಡಿಯಾಸ್‌2ಐಟಿ‘ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Tamil Nadu | An IT firm, Ideas2IT, in Chennai, gifts 100 cars to 100 of its employees

"It's always great to receive gifts from the organization; on every occasion, company shares its happiness with gifts like gold coins, iPhones. Car is a very big thing for us," said an employee pic.twitter.com/iiTF9NHIJ7

— ANI (@ANI) April 11, 2022