ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯ: ಡಬ್ಲ್ಯುಇಎಫ್‌ ವರದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಗುರಿ ತಲುಪಲು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ (ಡಬ್ಲ್ಯುಇಎಫ್) ವರದಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವು, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನದ ವಲಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹2.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 1ರಷ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>