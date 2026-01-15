<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮೊಟಕುಗೊಂಡಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು, ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶದ ಬದಲು ವಲಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಗಳ ಮೂಲಕ (ಅಪರೋಕ್ಷ) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಸಿಗದೇ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಎಸ್ಎಲ್ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ 24 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಎಫ್ಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ತಂಡಗಳು ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 24 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.</p>.<p>ಐಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ 14 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಬ್ಗಳು 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿವೆ. ತಂಡಗಳು ಐಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (ತಲಾ 13) ಆಡಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 91 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಯಮದಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಎಎಫ್ಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಎಐಎಫ್ಎಫ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದವು. ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಉಪ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಎಫ್ಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 4.4ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ’ ಎಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಗುರುವಾರ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರಕಿರುವುದು, ಲೀಗ್ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ದೊರೆತ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಎದುರಾದ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರಕಿದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎಂ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>