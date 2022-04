ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿ ಬಳಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಸೋಮವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವರ್ಚುವಲ್‌ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪದ ಅಂಥ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಲಾಭಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಬಿಐ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊರತರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

India has the largest startup ecosystem...1 in 4 startups belong to fintech & are increasingly becoming unicorns. 20 unicorns belonging to fintech in last 2-3 years. Digital adoption rate in India as of 2019 was 85%.

