<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ₹1 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಮೂಹದ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ (ದರ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ) ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>