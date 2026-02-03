ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ತುಮಕೂರಿನ ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ವರುಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಜೋಡಿ ಹಾಗೂ 75+ ಜಂಬಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಜಾಕೀರ ಜೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಎಲ್ಇ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ 75+ ಜಂಬಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ ನ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವರುಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಜೋಡಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪುಣೆಯ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಜೋಡಿಗೆ ₹15 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್ ಜೋಡಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>75+ ಜಂಬಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪುಣೆಯ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಜಾಕೀರ್ ಜೋಡಿಗೆ ₹15 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ರಾಕೇಶ ಮತ್ತು ಅವಧೂತ ಜೋಡಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಗಂಗಾವತಿಯ ರಾಜೇಶ ಮತ್ತು ತಿಲಕ ಜೋಡಿಗೆ ₹7 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹುಚ್ಚೇಶ ವಡ್ಡರ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಕರೆಹೊನ್ನ, ಬಸವರಾಜ ರಾಯರ, ರಾಜೇಶ ಬಾಗೋಜಿ, ಪಾಂಡು ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಪರಮಾನಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಮೋನಪ್ಪ ಬಟ್ಟಲ, ಸುರೇಶ ಆಸಂಗಿ, ಅಶೋಕ ಅಂಗಡಿ, ಕೋಚ್ ರಘು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>