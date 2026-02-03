<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು :</strong> ಸೂರತ್ನ ಲಾಲ್ಭಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. 93 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್, ಕೇತನ್ ಮಹಾತ್ರೆ ಅವರ 30 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.</p><p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಶೀಶ್ ಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ ತಂದರು.</p><p>ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಂಕುರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. 50–50 ಚಾಲೆಂಜ್ ಓವರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಜಯ್ ಕನೋಜಿಯಾರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ, ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ನಾಯಕ್ 9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಓವರ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 19 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು.</p><p>ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ್ ಸರ್ಶಾರ್ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಿಫಾಯತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 92/5ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು.</p><p>93 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಉಪನಾಯಕ ಕೇತನ್ ಮಹಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಯಾದವ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅವರ 24 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮನ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಕೇತನ್ ಮಹಾತ್ರೆ ಕೇವಲ 25 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 3ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್ಗೆ 7 ರನ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೇತನ್ ಮಹಾತ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ, 30 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು.</p><p><strong>ಪಂದ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ</strong></p><p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಲಯನ್ಸ್:</strong> 92/5 (10 ಓವರ್ಗಳು)</p><ul><li><p>ಸಿಕಂದರ್ ಭಟ್ಟಿ 34 (17)</p></li><li><p>ಅಂಕುರ್ ಸಿಂಗ್ 1/6 (2 ಓವರ್ಗಳು)</p></li><li><p>ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ್ 1/9 (2 ಓವರ್ಗಳು)</p></li></ul><p><strong>ಚೆನ್ನೈ ಸಿಂಗಮ್ಸ್:</strong> 90/5 (10 ಓವರ್ಗಳು)</p><ul><li><p>ಕೇತನ್ ಮಹಾತ್ರೆ 54 (30)</p></li><li><p>ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಪಟೇಲ್ 2/14</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>