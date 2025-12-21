ಜಿಇಎಂ ಮೂಲಕ ಹರಾಜು: ₹2,200 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸರ್ಕಾರದ ಇ–ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆದ ‘ಜಿಇಎಂ’ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಜರಿ, ಇ–ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳಂತಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹2,200 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಜಿಇಎಂ 13 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹರಾಜು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ 23 ಸಾವಿರ ಬಿಡ್ದಾರರು ಮತ್ತು 17 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹರಾಜುದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಗುಜರಿ, ಇ–ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಲಖನೌದಲ್ಲಿನ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿ, ₹34.53 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>