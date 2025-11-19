ವಾಹನ ಎಫ್‌.ಸಿ. ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ವಾಹನಗಳ ಎಫ್.ಸಿ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಎಲ್ಎಂವಿಗಳಿಗೆ (ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ) ಎಫ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈಗಿರುವ ₹10 ಸಾವಿರದ ಬದಲು ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸುಗಳ ಎಫ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈಗಿನ ₹3,500ರ ಬದಲು ₹25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ₹20 ಸಾವಿರ ಶುಲ್ಕ, ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು ₹15 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಎಫ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ₹600ರ ಬದಲು ₹2,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>