ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ 175 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಶಾಂಪೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ
ರಾಯಿಟರ್ಸ್
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PM ModiTAX DEDUCTION

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT