ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 7.4: ಮೊದಲ ಮುಂಗಡ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 15:48 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 15:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Central GovernmentGDP

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT