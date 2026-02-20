ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ: ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:26 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaUSPiyush Goyal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT