<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಕೆಎಸ್ಬಿಬಿಎ) 2025–26ನೇ ಋತುವಿನ 'ಮಾತೃ ಕಪ್' ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 5ರಿಂದ 8ರ ವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಫೆ.25ರ ಒಳಗೆ ksbb08@gmail.comಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಎಸ್ಬಿಬಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>