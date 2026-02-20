ಪಾಕ್ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹೇರಿದ್ದ ನಿಷೇಧ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

<p><strong>ಲಾಹೋರ್</strong>: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಮ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಬಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಪಿಎಚ್ಎಫ್) ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮ ‘ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪಿಎಚ್ಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಿಖ್ ಬುಗ್ತಿ ಅವರು ಬಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಪ್ರೊ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎಚ್ಎಫ್ ದುರಾಡಳಿತ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಟ್ ಅವರು ದೂರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ಅವರ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಆಟದ ವರ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬುಗ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಪಿಎಚ್ಎಫ್ ಮಹಾಪೋಷಕರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರಿಂದ ಪಿಎಚ್ಎಫ್ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮುಹುಯುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಾನಿ ಅವರು ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಂಚತಾರಾಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿಯು ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸರಿಯಾದ ವಸತಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>