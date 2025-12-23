ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಹಣದುಬ್ಬರ: ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ವಿವರದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಖರ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಗಿಸಲು ಕ್ರಮ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
InflationE Commerce

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT