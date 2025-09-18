ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಾಹನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ₹46,400ರಿಂದ ₹1.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗುರುವಾರ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್–ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ವಾಹನದ ಬೆಲೆ ₹1,29,600ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆಲ್ಟೋ ಕೆ10 ₹1,07,600, ಸೆಲೆರಿಯೊ ₹94,100, ವ್ಯಾಗನ್–ಆರ್ ₹79,600 ಮತ್ತು ಇಗ್ನಿಸ್ ದರ ₹71,300ವರೆಗೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆ ₹84,600, ಬಲೆನೊ ₹86,100, ಟೂರ್ ಎಸ್ ₹67,200, ಡಿಜೈರ್ ₹87,700, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ₹1,12,600, ಬ್ರೆಜಾ ₹1,12,700, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ₹1.07 ಲಕ್ಷ, ಜಿಮ್ನಿ ₹51,900, ಎರ್ಟಿಗಾ ₹46,400 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಎಲ್6 ₹52 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ₹61,700, ಇಕೊ ₹68 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಸಿವಿ ₹52,100ವರೆಗೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>