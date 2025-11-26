ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

2026 ಮುನ್ನೋಟ: ಏಷ್ಯನ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌

ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:53 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sports

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT