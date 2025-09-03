<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೊಸ ‘ವಿಕ್ಟೊರಿಸ್’ ಎಸ್ಯುವಿ ವಾಹನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಾ, ಜಿಮ್ನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೇಶೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>‘ವಿಕ್ಟೊರಿಸ್’ ಎಲ್2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಎಡಿಎಎಸ್) ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಕಾರು ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ವಿಕ್ಟೊರಿಸ್’ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹರಿಯಾಣದ ಖಾರ್ಖೋಡಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>Highlights - null</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>