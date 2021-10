ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಿಂದ ‘ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್‌’ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ

ದೆಹಲಿ: ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್‌ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ‘ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ)’ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿವೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ವಕ್ತಾರರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಡಿಟಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

"Cases pertaining to ‘Pandora Papers’ to be investigated," says official spokesperson, CBDT pic.twitter.com/59TMXXmaDq

— ANI (@ANI) October 4, 2021