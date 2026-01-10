ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ನಾಸ್ಕಾಂ’ನಿಂದ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದೇಶದ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ 87 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಡಿಜಿಟಲ್, ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಾಸ್ಕಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿವೆ.</p>.<p>ಐಬಿಎಂನ ‘ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಬಿಲ್ಡ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್<br>ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಐಬಿಎಂ ‘ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಬಿಲ್ಡ್’ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು<br />ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನಾಸ್ಕಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಿಇಒ ಜ್ಯೋತಿ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಹಯೋಗವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 3 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>