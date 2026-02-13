<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬಳಕೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ (ಅಂದರೆ ಶುರುವಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ) ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರದಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಶುಲ್ಕದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>