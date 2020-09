ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ 13 ಪೈಸೆ, ಡೀಸೆಲ್‌ 12 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 13 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು 12 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಈಗ ₹ 84.52 ರಷ್ಟಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ₹77.22ರಷ್ಟಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ₹81.86 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ₹72.93 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರ ₹88.51 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ₹67.75 ರಷ್ಟಿದೆ.

Delhi: Petrol and diesel prices at Rs 81.86/litre (decrease by Rs 0.13) and Rs 72.93/litre (decrease by Rs 0.12), respectively today. pic.twitter.com/NwjxHLUDxI

