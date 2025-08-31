<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಆಗುವ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 21.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಲೇಖನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹2,20,132 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ₹2,67,432 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಲೇಖನವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಜಿಡಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತವು ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ನಗದು ಲಭ್ಯತೆ, ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ‘ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ: 2024–25ರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು 2025–26ರ ಮುನ್ನೋಟ’ದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>