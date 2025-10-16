ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೋತ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಸರ್ಜರಿ: ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರಾ ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:51 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಿಂದ ಬಾಬರ್, ರಿಜ್ವಾನ್‌ಗೆ ಕೊಕ್
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಿಂದ ಬಾಬರ್, ರಿಜ್ವಾನ್‌ಗೆ ಕೊಕ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಪಿಸಿಬಿ ಕಾಲೆಳೆದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್‌
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಪಿಸಿಬಿ ಕಾಲೆಳೆದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್‌
T20 cricketPCBPakistan Cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT