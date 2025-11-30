ಹಾಕಿ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ‘ಅಜ್ಲನ್‌ ಶಾ ಕಪ್’

<p><strong>ಇಪೊ</strong>: ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಜ್ಲನ್ ಶಾ ಕಪ್ ಜಯಿಸುವ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಕನಸು ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತು. </p>.<p>ಅರ್ಧ ವಿರಾಮದವರೆಗೂ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ತುರುಸಿನ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿತು. </p>.<p>ಆದರೆ 34ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡದ ಸ್ಟಾಕ್ಬ್ರೊಯೆಕ್ಸ್ ತಿಬೆಯು ಅವರು ಹೊಡೆದ ಗೋಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು. ಆದರ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಫಲವಾದವು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಆಟಗಾರರೂ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೆಲುವು ಬೆಲ್ಜಿಯಂಪಾಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 14–3ರಿಂದ ಕೆನಡಾ ಎದುರು ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಜುಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎದುರು ವಿಫಲರಾದರು. </p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎದುರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಸೋಲು ಇದು. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2–3ರಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. </p>.<p>ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಲು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಾದ ಮನಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. </p>.<p>ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಆಟಗರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಕೊಡುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೋಲು ತಡೆದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>