ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೆಟ್‌ಮೆಡ್ಸ್‌ (Netmeds) ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ₹620 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ₹620 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ವೈಟಾಲಿಕ್‌ ಹೆಲ್ತ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡೆತನದ ತ್ರೆಸಾರಾ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೈವೆಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ನೆಟ್‌ಮೆಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಹಾಗೂ ದಾಧಾ ಫಾರ್ಮಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್‌ ಪ್ರೈವೆಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪಾಲುದಾರಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಫಾರ್ಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಜಿಯೊಮಾರ್ಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ.



ವೈಟಾಲಿಕ್‌ ಹೆಲ್ತ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸೇರಿ 'ನೆಟ್‌ಮೆಡ್ಸ್‌' ಆಗಿದೆ.

'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಟ್‌ಮೆಡ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ...' ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ರಿಟೇಲ್‌ ವೆಂಚರ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ (ಆರ್‌ಆರ್‌ವಿಎಲ್‌) ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

