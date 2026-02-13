ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು: ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಿಲಯನ್ಸ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಕಳೆದು ತಿಂಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೊಲಸ್ ಮಡೂರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಿತು. ಬಳಿಕ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ತೈಲ ರಫ್ತು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ಅಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>