ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

Stock Market: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 436 ಅಂಶ ಇಳಿಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:24 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Stock marketSensexShare MarketNifty

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT