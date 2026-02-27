ಟಾಟಾದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಟ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಯೋಲ್ ಅಪಸ್ವರ
ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಯೋಲ್ ಟಾಟಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
• ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಯೋಲ್ ಟಾಟಾ ಷರತ್ತುಗಳು
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಯೋಲ್ ಟಾಟಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
• ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್
ನಿಯೋಲ್ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಯದಿರುವುದು ಖಾತರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಂತರಿಕ ಜಗಳ
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಂತರಿಕ ಜಗಳವು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಯೋಲ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆ
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಶೇ 66ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶೇ 23.6ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದರೋಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಶೇ 66
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲು
ಶೇ 23.6
ಶ್ರೀ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲು
ಶೇ 28
ಶ್ರೀ ದರೋಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲು
