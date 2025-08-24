ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ; ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ–ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ‘ಜೀನಿಯಸ್ ಎಚ್ಆರ್ಟೆಕ್’ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಪೈಕಿ ಶೇ 44ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಂದ 2,076 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>