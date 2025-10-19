AUS vs IND: 500ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

<p><strong>ಪರ್ತ್</strong>: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಅವರು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ 500ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ<strong>,</strong> ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಮಾದರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ – ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ<br></strong>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. 14 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ಗೆ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 35 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನುಭವಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (0), ಯುವ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (10), ಉಪ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (11) ಅವರೂ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ 16.4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟ ನಿಂತಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 52 ರನ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (14) ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ (3) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದವರು</strong></p><ul><li><p><strong>ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: </strong>664 ಪಂದ್ಯ</p></li><li><p><strong>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: </strong>551 ಪಂದ್ಯ</p></li><li><p><strong>ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ: </strong>535 ಪಂದ್ಯ</p></li><li><p><strong>ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್:</strong> 504 ಪಂದ್ಯ</p></li><li><p><strong>ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: </strong>500 ಪಂದ್ಯ</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>