IND vs SA: ಕ್ರಿಕೆಟ್ 'ದೇವರು' ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ 'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ; ಏನದು?

<p><strong>ರಾಯಪುರ</strong>: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋಲು ಕಂಡರೂ, 'ರನ್ ಮಷಿನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಅವರು, 93 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ 53ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರಂಕಿ ದಾಟಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸತತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು 11ನೇ ಬಾರಿ. 'ಮಿಸ್ಟರ್ 360' ಖ್ಯಾತಿ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ 6 ಸಲ ಈ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>'ದೇವರ' ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ 'ಕಿಂಗ್'<br></strong>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ 'ಕಿಂಗ್' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ (105) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 195 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 33ನೇ ಸಲ 150ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ 14ನೇ ಆಟಗಾರ ಗಾಯಕವಾಡ.</p><p>ಅತಿಹೆಚ್ಚು (32) ಸಲ ಇಂತಹ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಇದುವರೆಗೆ, ಈ ಆಟದ 'ದೇವರು' ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ 'ಕಿಂಗ್' ಮುರಿದರು.</p>.ವಿರಾಟ್, ಋತುರಾಜ್ ಶತಕl ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಮರ್ಕರಂ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಜಯ.IND vs SA ODI Highlights: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹರಿಣಗಳು.<p><strong>ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಕೊಹ್ಲಿ</strong><br>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 34 ಬೇರೆಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೂ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ<br></strong>ಟಾಸ್ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಭಾರತ, ಅನುಭವಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (102), ಯುವ ಆಟಗಾರ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ (105) ಸಿಡಿಸಿದ ಶತಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (ಅಜೇಯ 66) ಗಳಿಸಿದ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 358 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.</p><p>ಬೃಹತ್ ಸವಾಲಿನೆದುರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು, 49.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ 362 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 6 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ.</p><p>ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆ ಪರ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಏಡನ್ ಮರ್ಕ್ರಂ (110) ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಸ್ಕಿ (68), ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (54), ನಾಯಕ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ (46) ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ (ಅಜೇಯ 29) ಜಯದ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದರು.</p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯು 1–1 ಅಂತರದ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಡಿ.6) ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>