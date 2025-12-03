ಚುರುಮುರಿ: ಸಿಎಂ ಟಾಸ್ಕ್

<p>‘ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್... ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದುವೇ ಸಿಎಂ ಟಾಸ್ಕ್...’ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಟಾಸ್ಕ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ... ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗೆರೆ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಬಜರ್ ಆದನಂತರ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಯಾರು ಕುರ್ಚಿಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ನ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಓಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಸದಸ್ಯರು ಖುಷಿಯಾದರು.</p>.<p>‘ಎದುರಾಳಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಅವರ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವುದು ನಿಮಗಿರುವ ಸವಾಲು. ಕಾಲು ಮಾತ್ರವೇ ಎಳೆಯಬೇಕು, ಕೈ–ಮೈ, ಜುಟ್ಟು, ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ನೇರವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ’ ಎಂದರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್.</p>.<p>‘ಓಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’.</p>.<p>‘ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಆಡಬೇಕು’.</p>.<p>‘ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಣತರು!’</p>.<p>‘ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ!’ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಕ್ಕರು.</p>.<p>‘ಕುರ್ಚಿ ಕಾಲನ್ನು ಯಾರೂ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನು ಸಿಎಂ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸ್ತೀರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್?’</p>.<p>‘ಸಿಎಂ ಟಾಸ್ಕ್ ಮನರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ, ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಜೇತರೆಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ!’</p>.<p>ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ‘ಓಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ, ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ...’ ಎಂದು ಒಕ್ಕೊರಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>