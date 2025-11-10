ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessfinance literate
ADVERTISEMENT

ಹಣಕಾಸು ಸಾಕ್ಷರತೆ: ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವ ‘ಶ್ರಿಂಕ್‌ಫ್ಲೇಷನ್’

ಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ. ಆರ್.
ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ. ಆರ್.
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:39 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Financial adviceFinancial literacy
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT