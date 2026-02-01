Union Budget: ಭಾರಿ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,600 ಅಂಶ ಕುಸಿದರೆ, 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 500 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 600 ಅಂಶ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 250 ಅಂಶ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದವು.</p><p>ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕವೂ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇ ಎರಡೂ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳು ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದವು.</p><p>ಬಿಇಎಲ್, ಎಸ್ಬಿಐ, ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಒಎನ್ಜಿಸಿ, ಹಿಂಡಲ್ಕೊ, ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಅಧಿಕ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. </p><p>ವಿಪ್ರೊ, ಟೈಟನ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಷೇರುಗಳು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹೊರಹರಿವು, ಕಂಪನಿಗಳ ಆದಾಯ ಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಶೇ 7.08ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತದಂತಹ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಆಮದು ಸುಂಕ ಕಡಿತದ ವದಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದವು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>