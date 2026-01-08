ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಭೀತಿ: ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸತತ 4ನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ.</p><p>ಲೋಹ, ತೈಲ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊರ ಹರಿವು ಈ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p><p>30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 780.18 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 84,180.96ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 851.04 ಅಂಶಗಳವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು.</p><p>50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 263.90 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 25,876.85ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.</p><p>‘ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಭರಾಟೆಯು ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ’ಎಂದು ರೆಲಿಗೇರ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಎಸ್ವಿಪಿ ಅಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿವೆ.</p> <p>ಇತ್ತ, ಎಟರ್ನಲ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಾಭ ಕಂಡಿವೆ.</p><p>ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 1,581.05 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 451.7 ಅಂಶ ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 500 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಚೀನಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಅಗಾಧ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>