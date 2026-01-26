ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಮುಧೋಳ | ಅವಮಾನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಿ: ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:15 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:15 IST
ಮುಧೋಳದ ಹಿರೆಕೇರಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು
