ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾದಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ: ಮುಗಿಯದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗೋಳು

ಎಸ್.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:49 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:49 IST
ಬಾದಾಮಿ ಸಮೀಪದ ಆಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರದ ನೀರು
