ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಿಹಿ–ಕಹಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ವರ್ಷ

ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ ವಿವಾದ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:14 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:14 IST
ಎಚ್‌.ವೈ. ಮೇಟಿ
ಸಮೀರವಾಡಿಯ ಗೋದಾವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು
ಜಮಖಂಡಿಯ ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಳಿ ಕಬ್ಬಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಿನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ
ರನ್ನ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ದೃಶ್ಯ
panchamasaliPadmashree AwardsYear end roundupBhagalkote

