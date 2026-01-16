ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ವಿವಾದ; ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ

ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇಮಕ ವಿವಾದ
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:42 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 8:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBagalkot

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT