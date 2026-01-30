ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
2026ರ ಬಜೆಟ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆ | ಹಾರದ ವಿಮಾನ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ‌ಗೆ ಬಾರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ

ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಮಹಾನಗರಗಳತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಲಸೆ
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 4:14 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 4:14 IST
BudgetBagalakote

